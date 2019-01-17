РИАМО - 17 янв. С 31 декабря по 8 января около 7,5 тысяч москвичей и гостей столицы воспользовались экскурсионным интерактивным маршрутом «Узнай Москву», из них 87% выбрали новогоднюю прогулку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Жители столицы во время праздников активно пользовались диджитал-сервисами — гуляли по интерактивным маршрутам и следили за новогодними событиями онлайн», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что город подготовил обширную праздничную программу. Много познавательных, культурных и спортивных событий объединил фестиваль «Путешествие в Рождество». В дополнение к этому горожане и туристы могли прогуляться по историческому центру с интерактивным гидом, посетить музеи, понаблюдать за праздничными гуляньями онлайн.

«С 31 декабря по 8 января интерактивными маршрутами портала «Узнай Москву» воспользовались 7,5 тысяч человек. Почти 87% из них выбрали для прогулок новогодний маршрут, который проходил через семь популярных площадок в центре столицы - от Манежной и Красной площадей до парка «Зарядье», - добавляется в материале.

Протяженность новогоднего маршрута — 4 километра. Прогулка занимала чуть больше часа. Еще популярнее этот маршрут был перед Новым годом: с 25 по 30 декабря по нему прошли почти 10 тысяч москвичей.

«Узнай Москву» — это интерактивный гид по достопримечательностям столицы. Маршруты можно найти на сайте и в мобильном приложении проекта, которое доступно в App Store и Google Play. В нем собраны описания более 1,6 тысячи зданий и сооружений, 598 памятников, 291 музей, 166 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях. База проекта постоянно пополняется.

Недавно в сервисе появился умный поиск исторических зданий по году постройки, архитектурному стилю и назначению. Также у приложения есть игровое дополнение, благодаря которому можно сделать селфи с Виктором Цоем, Юрием Гагариным, Иваном Грозным, Петром Великим и другими.

«Раздел «Музеи» на портале «Узнай Москву» посетили более 8 тысяч человек. Также в прошлом году городские департамент информационных технологий и департамент культуры совместно разработали мобильное приложение «Иду в музей» - интерактивный гид по Музею космонавтики. Его озвучил космонавт Герой Советского Союза Александр Лавейкин», - отмечается в материале.

В приложении собраны описания всех экспонатов, справочные данные, оцифрованные документы, интерактивные карты и игры. В дни новогодних каникул приложение «Иду в музей» скачали 645 человек. Если приложение «Иду в музей» станет популярным у москвичей, то такой же интерактивный проводник может появиться и у других музеев.

«С 3 по 8 января на портале «Окно в город» велась прямая трансляция праздничных гуляний. Ее посмотрели около 5 тысяч человек. Зрители могли наблюдать за происходящим на Красной, Манежной и Театральной площадях, а также на Лубянке, Кузнецком Мосту и в Таганском парке», - уточняется на сайте.

Портал «Окно в город» постоянно транслирует знаковые городские события. В прошлом году пользователи сервиса могли следить за масленичными гуляньями, парадом Победы, фестивалем «Круг света», Московским осенним мотофестивалем, велопарадами и другими мероприятиями.