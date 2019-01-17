РИАМО - 17 янв. Правоохранительные органы проводят проверку по факту избиения иностранного гражданина на юго-западе Москвы, мужчину доставили в больницу, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Ранее СМИ сообщили, что корреспондент телеканала Kurdistan 24 Хошави Мухаммед был доставлен в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу. Он получил травмы в результате нападения в районе студгородка РУДН в Москве.

«Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту получения гражданином телесных повреждений в ходе конфликта на юго-западе Москвы. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, откуда в полицию об этом поступила телефонограмма», – говорится в сообщении.

Полицейские установили личности участников инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Kurdistan 24 – телеканал Иракского Курдистана, вещающий на севере Ирака.