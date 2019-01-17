РИАМО - 17 янв. Карантин по бешенству животных объявили на территории деревни Шелковка Рузского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (29 декабря – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Шелковка Коломенского городского округа», – говорится в тексте документа.

Карантин ввели от западной границы деревни Землино до северной границы деревни Макеиха, далее до восточной границы рабочего поселка Тучково, далее на юг вдоль границы Рузского городского округа до южной границы деревни Ястребово и далее до западной границы деревни Землино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.