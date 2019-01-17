РИАМО - 17 янв. Вход в Государственный исторический музей на Красной площади будет бесплатным в Татьянин день для всех обладательниц этого имени, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специальный подарок для Татьян подготовили в Государственном историческом музее (ГИМ) по случаю Татьянина дня. В пятницу, 25 января, бесплатно посетить экспозицию в главном здании музея (Красная площадь, дом 1) смогут все обладательницы этого имени вне зависимости от возраста», – говорится в сообщении.

Акция продлится в течение всего дня – с 10:00 до 21:00. Чтобы пройти в музей, в кассе Татьянам нужно будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Участницы акции увидят личные вещи российских царей и императоров, дошедшие до наших дней сокровища древних цивилизаций, роллс-ройс Владимира Ленина, саблю Наполеона, а также узнают, как выглядел любимый парадный камзол Петра I и многое другое. Кроме основной экспозиции Исторического музея, Татьян приглашают бесплатно посетить три временные.

На выставке «Монумент садов Богородицких» можно увидеть перчатку и очки императрицы Екатерины II, фамильное серебро графов Бобринских, а также акварельные и графические рисунки из коллекции выдающегося русского ученого и писателя Андрея Тимофеевича Болотова (1738–1833).

На сайте добавляется, что более 700 уникальных снимков последнего российского императора и его семьи вошло в экспозицию «Николай II. Семья и престол». На выставке «Русский Шеффилд» можно познакомиться с работами известных мастерских и фабрик XIX века.

С 10:00 до 21:00 Татьян будут ждать и в Музее Отечественной войны 1812 года (площадь Революции, дом 2/3), добавляется в материале.

День российского студенчества отмечают 25 января. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татьяну Римскую, покровительницу студентов и крупнейшего в России высшего учебного заведения – Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ о его учреждении.