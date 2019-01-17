РИАМО - 17 янв. В программу столичного фестиваля большого стиля вошли лекции и экскурсии, которые посвятят советской архитектуре 1930–1950-х годов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В столице пройдет фестиваль большого стиля. В его программу вошли экскурсии и лекции, посвященные архитектуре 1930–1950-х годов. Участникам расскажут о выдающихся зданиях эпохи большого стиля. В их числе сталинские высотки, павильоны ВДНХ, библиотека имени В.И. Ленина (сегодня — Российская государственная библиотека) и Дом на набережной.

«Большинство людей ассоциируют советскую архитектуру 1930–1950-х годов исключительно с так называемым сталинским ампиром. На самом деле все было намного разнообразнее и сложнее, особенно на ранних этапах. Архитектура 1930-х — настоящий плавильный котел», - отметил автор проекта «Москва глазами инженера», в программу которого вошел фестиваль, Айрат Багаутдинов.

Отдельный цикл посвятят столичной подземке — архитектуре ее вестибюлей, инженерии и промышленному дизайну. Например, 3 февраля состоится автобусная экскурсия «Метро и город: наземные вестибюли первой очереди Московского метрополитена». Участники узнают, какие зарубежные прототипы использовали при проектировании вестибюлей и какую роль в их оформлении должен был играть синтез искусств.

«16 февраля на экскурсии «Есть метро. Великая подземная стройка» участникам расскажут, как могло выглядеть московское метро, если бы его построили еще до революции, и каким образом инженеры замораживали слабые московские грунты», - добавляется в материале.

Также гости фестиваля узнают об архитектурном наследии зодчих, создавших стиль эпохи. Так, экскурсию 9 февраля посвятят самым знаменитым творениям Алексея Щусева. Участникам познавательной прогулки расскажут о творчестве талантливого мастера, чьи работы были оценены и русским царем, и советской властью, а также о том, как архитектор «спрятал» мавзолей Ленина на Красной площади и что общего у мавзолея и Марфо-Мариинской обители.