РИАМО - 17 янв. Пассажиры в пригородных поездах подключились к бесплатной сети Wi-Fi около 11 миллионов раз за прошлый год, на сегодняшний день интернет доступен в 112 пригородных поездах, сообщается на сайте мэра Москвы.

«К бесплатной сети Wi-Fi в пригородных поездах подключились 11 миллионов раз за 2018 год. Это почти в два раза больше, чем в 2017-м – тогда было зарегистрировано 5,6 миллиона интернет-сессий», – говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что объем переданного трафика с января по декабрь прошлого года тоже увеличился до 1,8 миллиона гигабайт. Это на 50% больше, чем в 2017 году.

Пользуясь бесплатным Wi-Fi, пассажиры чаще всего просматривали видеозаписи и прослушивали аудиофайлы, общались в социальных сетях и мессенджерах. Сеть наиболее востребована у пользователей 25-34 лет: они совершают порядка 35% всех интернет-сессий.

«Доступ в интернет — один из базовых сервисов для современных пассажиров, которые привыкли всегда быть онлайн. В новых электропоездах Wi-Fi предусмотрен по умолчанию, другие мы по мере возможности также стараемся оборудовать точками доступа», — сказал исполнительный директор Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Иван Конев.

Бесплатная сеть Wi-Fi появилась в электричках в феврале 2016 года. Количество уникальных пользователей сети в 2018 году составило 2,9 миллиона человек.

Сегодня бесплатный Wi-Fi доступен в 112 пригородных поездах, в 25 из них сервис появился в прошлом году, а в 18 – уже в 2019-м. В этом году ЦППК продолжит оснащать электрички беспроводным доступом в интернет.