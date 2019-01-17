РИАМО - 17 янв. Статус «Московский врач» теперь смогут получить врачи ультразвуковой диагностики, таким образом, количество медспециальностей увеличится до 25, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Список медицинских специальностей, представителям которых присваивается статус «московский врач», снова пополнился. Теперь на него могут претендовать и врачи ультразвуковой диагностики. Таким образом, обладателями почетного звания могут стать доктора 25 специальностей», - говорится в сообщении.

Министр правительства Москвы, руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что ультразвуковая диагностика — один из наиболее широко применяемых и эффективных видов исследований во многих направлениях современной медицины. При этом год от года совершенствуются как возможности оборудования, так и требования к подготовке специалистов.

«Сегодня в столичных больницах и поликлиниках работают более 1,8 тысяч врачей ультразвуковой диагностики. Для многих из них получение статуса «московский врач» станет дополнительным стимулом для профессионального роста, а значит, будет способствовать повышению качества медицинской помощи для москвичей», - сказал Хрипун.

По словам главы ведомства, работа над подготовкой материалов для прохождения теоретических и практических испытаний для представителей других специальностей продолжается.

Сейчас на статус «московский врач» могут претендовать представители специальностей: фтизиатрия, неонатология, детская хирургия, гастроэнтерология, клиническая фармакология, инфекционные болезни, судебно-медицинская экспертиза, терапия, общая врачебная практика, скорая медицинская помощь, травматология, анестезиология и реаниматология.

А также статус могут получить врачи по специальности: неврология, психиатрия, педиатрия, лучевая диагностика, кардиология, акушерство и гинекология, урология, хирургия, оториноларингология, эндокринология, дерматовенерология, эндоскопия, ультразвуковая диагностика.

«Сегодня в поликлиниках и больницах департамента здравоохранения работают более 400 «московских врачей». Статус могут получить доктора с сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации. Их стаж работы по специальности должен составлять не менее пяти лет», - добавляется в материале.

Кроме того, врачу необходимо пройти оценочные процедуры и подтвердить профессиональное портфолио. Участие в испытаниях бесплатное и добровольное. Статус действует в течение пяти лет, затем его необходимо подтвердить снова. Ежемесячно «московским врачам» выплачивается надбавка к зарплате в размере 15 тысяч рублей. Одному медику могут присвоить статус сразу по нескольким специальностям при условии практической работы по ним, а надбавка будет начисляться за каждую специализацию.

Проект «Московский врач» стартовал 1 сентября 2017 года. Сначала на почетный статус могли претендовать медики 15 специальностей, сейчас их количество увеличилось до 25. Осенью прошлого года статус был впервые присвоен врачам федеральных медицинских организаций — клинической больницы управления делами президента РФ и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России, а также Краевой детской клинической больницы города Ставрополя.

Проект не ограничен по времени, а перечень специальностей для получения статуса «московский врач» будет расширяться и дальше. В него войдут все основные клинические направления.