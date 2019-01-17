РИАМО - 17 янв. В четверг в Москве и Подмосковье во второй половине дня ожидаются снег и метель, температура воздуха может опуститься до минус 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погода Московского региона сегодня будет меняться. Под влиянием циклона, центр которого расположится в районе северной столицы, во второй половине дня начнет идти снег, поднимется метель. Максимальная температура воздуха будет вечером, в Москве она составит от минус 4 до минус 2 , по области - от 7 до 2 градусов мороза», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление уже в первой половине дня начнет падать и в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Относительная влажность воздуха будет около 80%.

Синоптики отмечают, что такая погода может оказывать негативное влияние на общее состояние и провоцировать обострения хронических воспалительных заболеваний: патология суставов и позвоночника, органов дыхания, сохраняется и риск роста острых респираторных и простудных заболеваний. Особенно уязвимы дети, страдающие бронхиальной астмой, бронхитами и частыми простудными заболеваниями.