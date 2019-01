РИАМО - 16 янв. В интернете набирает силу челлендж в поддержку британской певицы Адель, которая шокировала поклонников своим решением уйти со сцены, к #adelechallenge также подключился столичный перевозчик «Мосгортранс».

Ранее Адель заявила, что больше не будет давать концертов, потому что живые выступления не приносят ей удовольствия. Вместо карьеры певица намерена сосредоточиться на воспитании сына. Опечаленные поклонники запустили в соцстеях челлендж. Он стартовал с видео, на котором мармеладный мишка «поет» песню Адель Someone Like You и ему голосами фанатов «подпевают» десятки других мишек. Пользователи подхватили идею и опубликовали видео с «поющими» пельменями, печеньем, яйцами и лаком для ногтей.

«Мосгортранс» также присоединился к #adelechallenge и выложил в своем Twitter ролик, в котором роли Адель и ее верных фанатов исполняют городские автобусы. «Главный» автобус украшен подсветкой, а «поклонники» мигают ему своими огнями. Свой пост перевозчик сопроводил строчкой из песни Адель - I wish nothing but the best for you.

Видео «Мосгортранса» посмотрели уже более 42 тысяч раз.

