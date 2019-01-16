РИАМО - 16 янв. На XII Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади выступит сводный оркестр из 1,5 тысяч музыкантов, они будут играть каждый вечер с 23 августа по 1 сентября, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

С 23 августа по 1 сентября на Красной площади пройдет XII международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

«В рамках вечерних представлений на Красной площади каждый день зрители смогут услышать сводный духовой оркестр из 1,5 тысяч музыкантов, которые прибудут в столицу из разных стран мира. Оркестр выступит под управлением музыкального руководителя фестиваля, начальника Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации — главного военного дирижера, генерал-майора Тимофея Маякина», - говорится в сообщении.

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 2018 году прошел в Москве на Красной площади в 11-й раз.

За 11 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года — Basel Military Tattoo).

В 2018 году в вечерних представлениях фестиваля приняли участие 22 оркестра, две роты Почетного караула и два танцевальных коллектива. Помимо российских военных музыкантов на брусчатку Красной площади вышли представители Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Монако, Мьянмы, Нидерландов, Омана, Швейцарии, Шри-Ланки, а также Международный кельтский оркестр волынок и барабанов и Международная команда ирландских танцев.

В рамках вечерних шоу прозвучало более 100 музыкальных композиций, которые были исполнены 767 духовыми и 157 ударными инструментами.

Как провести зиму в Подмосковье>>