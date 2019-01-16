РИАМО – 16 янв. Авиакомпания Finnair отменила свыше 40 рейсов на 17 января из-за сильного снегопада в Финляндии, в том числе отменены рейсы из Москвы в Хельсинки и обратно, сообщает в среду ТАСС.

«Сильный снегопад, как предполагается, ограничит воздушное движение и осложнит другие виды работ, в частности, очистку ото льда в аэропорту Хельсинкии – «Вантаа» - 17 января. Ожидаются задержки рейсов, мы также заранее отменили множество рейсов. Мы тщательно отслеживаем ситуацию и будем обновлять данные», — говорится в сообщении перевозчика.

Всего отменен 41 рейс. Среди них – рейс из Москвы в Хельсинки в 12:30 и из Хельсинки в Москву с вылетом в 10:30 по московскому времени.

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