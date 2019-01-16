РИАМО - 16 янв. Почти 800 миллионов рублей заложено в бюджете Московской области на 2019 год на мероприятия по поддержке молочной отрасли, регион является одним из лидеров по производству молочной продукции, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«В бюджете Подмосковья на 2019 год сохраняется поддержка молочной отрасли в регионе. Более того, удалось сохранить объем субсидий, получаемый производителями молока. Проблема заключалась в том, что производительность молока в регионе растет, а размер поступаемых субсидий из федерального бюджета остается на том же уровне. В результате объем поддержки должен был снизиться», - говорится в сообщении.

Данная ситуация отрицательно сказалась бы на подмосковных производителях, пояснил член комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Двойных.

«По большому счету, аграрию неважно, из какого бюджета он получает поддержку, – главное, чтобы она предоставлялась», - подчеркнул Двойных.

Парламентарий добавил, что профильный комитет обратился в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области с предложением покрыть образовавшуюся разницу за счет перераспределения средств регионального бюджета. Идею удалось отстоять, поэтому на указанные цели в 2019 году дополнительно направлено более 100 миллионов рублей.

«Мы традиционно являемся одними из лидеров по объему производства молока и молочной продукции. Это результат принятых мер поддержки. Бюджет Подмосковья на 2019 год продолжит взятую тенденцию и обратит внимание на поддержку фермерских хозяйств», - отметил Двойных.

Кроме того, более 100 миллионов рублей выделяется на гранты по поддержке производителей сыра. Также в региональном бюджете предусмотрены средства на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие молочного животноводства и перерабатывающей промышленности в размере 181,2 миллиона рублей. Федеральные субсидии составят более 220 миллионов рублей.

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