РИАМО – 16 янв. На картах Google обозначения некоторых столичных детских садов изменили на обозначение крематориев, ошибку исправят в ближайшее время, сообщает в среду ТАСС.

Ранее пользователи Сети заметили, что некоторые детские сады, находящиеся в Москве, на картах Google обозначены как детские крематории.

«Это связано с технической ошибкой, которая будет исправлена в ближайшее время», - сказали в пресс-службе Google.

При этом представители компании не ответили на вопрос, связан ли этот сбой с хакерской атакой.

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