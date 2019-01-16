РИАМО - 16 янв. Комитет Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации поддержал федеральный законопроект, которым предлагается установить штрафы за неисполнение обязанности о незамедлительном возврате задержанных транспортных средств после устранения причины их задержания, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

По закону, возврат задержанных транспортных средств их владельцам (или представителям владельцев) осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания.

«При этом в настоящее время не установлена ответственность за неисполнение данного положения закона. Зачастую встречаются ситуации, когда региональные исполнители продолжают незаконно требовать от владельцев автомобилей оплаты услуг по эвакуации. Но владелец транспорта может вернуть автомобиль сразу же после уплаты именно штрафа за задержание – а оплатить перемещение и хранение транспорта, в соответствии с законом, он может в течение 30 дней», — сказал председатель комитета Олег Григорьев.

Такая ситуация порождает многочисленные обращения граждан и юридических лиц в суды. Многие подчиняются незаконным требованиям.

«Введение административной ответственности позволит защитить права владельцев автомобилей от недобросовестных действий исполнителей услуг. Законопроект поддержан комитетом единогласно», – отметил Григорьев.

Предлагается установить следующие штрафы: для должностных лиц - в размере от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

В Подмосковье автомобиль со штрафстоянки можно забрать бесплатно в течение суток.