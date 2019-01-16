РИАМО - 16 янв. Управление Роспотребнадзора по столице проверило воду в прорубях, подготовленных в городе к Крещению, угроз для здоровья купальщиков обнаружено не было, сообщается на сайте ведомства.

«Управлением Роспотребнадзора по Москве осуществляется контроль за качеством воды водоемов, организованных префектурами административных округов для устройства крещенских купелей. Аккредитованными экспертными организациями – филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в административных округах - отобраны пробы воды в купелях и проведены исследования отобранных проб», — говорится в сообщении.

Результаты исследования воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям свидетельствуют об отсутствии угрозы для здоровья граждан, которые примут участие в крещенских купаниях.

Традиционные крещенские купания в столице пройдут на 60 площадках. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Места крещенских купаний оборудуют настилами с противоскользящими покрытиями. Здесь установят раздевалки, пункты обогрева и передвижные туалеты. Каждая площадка будет освещена, а рядом организованы парковки.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.

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