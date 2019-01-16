РИАМО - 16 янв. На Волжском бульваре в Москве произошло столкновение трех легковых автомобилей, в аварии никто не пострадал, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«На Волжском бульваре произошло столкновение трех транспортных средств - легковых автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что попавшие в ДТП автомобили не получили серьезных повреждений. Перекрытие дороги не потребовалось.

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