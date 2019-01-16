РИАМО - 16 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона покататься на горнолыжных курортах Подмосковья, отметив, что они пользуются все большей популярностью.

«Наши горнолыжные курорты пользуются все большей популярностью! «Зима в Подмосковье» продолжается — приглашаю всех опробовать крутые склоны!» — написал Воробьев в Instagram.

В Подмосковье работают такие горнолыжные курорты, как «Сорочаны», «Волен», «Яхрома», клуб Леонида Тягачева, клуб Гая Северина, «Красная горка», «Лисья гора» «Снеж.ком» и другие.

Так, склонами сноупарка «Лисья гора» воспользовались почти 50 тысяч гостей. В «Яхроме» приток туристов увеличился на треть.

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений.

Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.

Как провести зиму в Подмосковье>>