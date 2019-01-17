РИАМО – 17 янв. Первое в 2019 году заседание Московской областной думы проведут в четверг, в повестке предполагается рассмотрение законопроектов, затрагивающих социальную сферу, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Мы начинаем 2019 год с тех тем, которые можно назвать одними из приоритетов нашей работы в весеннюю сессию. В наших планах уделить особое внимание развитию системы здравоохранения, социальной поддержки, образования в Подмосковье», – сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также добавил, что необходимо сосредоточиться на поиске новых решений для экономики региона.