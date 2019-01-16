РИАМО – 16 янв. Для проверки обоснованности перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги необходимо обратиться в УК и запросить документы, подтверждающие законность начисления платежей, сообщила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ контроль») Светлана Разворотнева.

«Надо выяснить, откуда перерасчет вообще возник: обратиться в управляющую организацию и попросить предоставить подтверждающие документы. Потому-то для перерасчета нужны основания: нормативы пересчитали, тарифы изменились, - что именно произошло», — сказала Разворотнева в интервью «Российской газете», опубликованном в среду.

Она рассказала, что бывают случаи, когда УК пытаются начислить и доначислить плату за то, что собственники уже оплатили.

«Некоторые УК ставят, к примеру, долг за отопление. Приносишь квитанцию, долг снимают. А нет, так приходится платить. Часто такие истории происходят при смене управляющей компании. Старая компания деньги уже куда-то потратила, ресурсоснабжающей организации их не заплатила, новая пытается повторно собрать их с жильцов», — отметила эксперт.

Разворотнева также прокомментировала ситуацию, когда объем используемых ресурсов, например, горячей и холодной воды, в платежном документе оказывается больше, чем на самом деле.

«Возможны два варианта. Первый — счетчики пора менять, они показывают неправильные показания. Второй вариант — может быть не разделено общедомовое потребление и поквартирное», — пояснила Разворотнева.

Во втором случае управляющая компания может выставлять плату за индивидуальное и общедомовое потребление одной строкой.

Эксперт также порекомендовала всем, кто столкнулся с проблемой необоснованного перерасчета платы, подать обращение на сайте «ЖКХ контроля» и прикрепить к нему копии квитанций.

Россиянам рассказали, от каких платежей за услуги ЖКХ можно отказаться>>