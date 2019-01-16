РИАМО - 16 янв. Российский лидер Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову на пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, сообщает Газета.ru.

«Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. <…> На этой должности она будет находиться в течение пяти лет», - говорится в сообщении.

Анна Кузнецова родилась 3 января 1982 года в Пензе. В 2003 году окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности «Педагог-психолог». В сфере социальных проектов и благотворительности начинала работать в качестве волонтера в Пензенской детской областной больнице, в доме малютки. В 2010 году она создала благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров».

В 2015 году Анна Кузнецова стала исполнительным директором Всероссийской ассоциации организаций по защите семьи. В этом же году она возглавила региональный исполком Общероссийского народного фронта. В качестве первоочередных мер контроля были осуществлены проверки родильных домов.

9 сентября 2016 года Кузнецова была назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

Анна Кузнецова замужем, воспитывает шестерых детей.

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