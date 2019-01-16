РИАМО - 16 янв. Послы Евросоюза согласовали новый санкционный список, в него попали так называемые офицеры ГРУ, россияне Александр Петров и Руслан Боширов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне 28 послов, представляющих страны Евросоюза, согласовали новый санкционный список.

«Послы договорились включить в черный список четырех офицеров ГРУ, включая двух подозреваемых в атаке в Солсбери», - сказал источник в совете ЕС.

В частности, речь идет о Боширове и Петрове, которых в Британии считают офицерами ГРУ. Также в список попали пять сирийцев, которые, как уверяют в Евросоюзе, занимались производством и применением химического оружия.

Весной 2018 года в Солсбери было совершено нападение на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британия обвинила РФ в причастности к данному инциденту, не предоставив никаких доказательств. В Москве обвинения отвергли. Россия предложила помощь в расследовании произошедшего, однако Британия проигнорировала его, а также отказалась предоставить информацию по этой атаке и организовать встречу с пострадавшими.

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