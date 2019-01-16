РИАМО - 16 янв. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем Twitter рассказал, что министр экономического развития Максим Орешкин возглавит делегацию России на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Газета.ru.

«Определен состав российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ее возглавит министр экономического развития Максим Орешкин», - написал Медведев.

Ранее российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Медведев отмечал, что если решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то отечественные госслужащие и российские компании с государственным участием не поедут на форум.

В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свою позицию и сняли ограничения, наложенные на российских бизнесменов, решено, что официальная правительственная делегация РФ поедет в Давос и примет участие в работе форума.

Несмотря на резкое ухудшение отношений с США и рядом западных стран, Россия ежегодно направляла свою делегацию на форум в Давос. При этом высшие лица государства в последние годы форум не посещали.