РИАМО - 16 янв. Власти опубликовали график проверки газового оборудования в многоквартирных и частных домах столицы с 15 по 23 января, также горожанам рассказали, как отличить сотрудника «Мосгаза» от мошенников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В графике можно увидеть, на какую дату запланирована проверка в каждом районе столицы. В него вошли все районы, кроме новой Москвы.

«Проверка газового оборудования во всех жилых домах Москвы стартовала 15 января. До конца недели специалисты оценивают состояние и работоспособность систем, а также проводят инструктаж собственников квартир и руководителей управляющих компаний и выдают памятки по безопасной эксплуатации оборудования в многоквартирных домах», - говорится в сообщении.

Если члены комиссии зафиксируют нарушения, то работу газовой системы приостановят. Кроме того, после внеплановой проверки подготовят предложения по усилению мер безопасности газового хозяйства Москвы. Работы планируют завершить до 23 января.

Для обследования оборудования во всех округах столицы создали специальную комиссию. В ее состав вошли представители префектур и управ районов, управляющих компаний, «Мосгаза», Мосжилинспекции, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы и ГУ МЧС России по городу.

«Специалисты газового хозяйства не берут деньги за оказанные услуги. Сотрудников «Мосгаза» можно отличить по форме темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине», - поясняется в материале.

Также жителем рекомендуют просить проверяющих предъявить удостоверение. Информацию о специалисте газового хозяйства можно получить по номерам «104» или «112» (добавочный «04»).

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что около 30% газовых плит, находящихся в собственности москвичей, имеют срок службы более 35 лет и требуют замены на новые.