РИАМО - 16 янв. Карантин по бешенству животных объявили на территории деревни Богдановка Коломенского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (29 декабря – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Богдановка Коломенского городского округа», – говорится в тексте документа.

Карантин ввели от западной границы поселка Радужный до северной границы деревни Елино, далее на запад вдоль границы Коломенского городского округа до западной границы деревни Субботово, далее до северной границы села Лысцово и далее на север вдоль границы Коломенского округа до западной границы поселка Радужный.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.