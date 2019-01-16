РИАМО - 16 янв. Посетительница фастфуд-кафе в столичном аэропорту «Шереметьево» возмутилась уменьшению размера котлеты в двойном бургере, об этом она написала в своем микроблоге.

«Приключения в Burger King в «Шереметьеве». Заказали по двойному вопперу, принесли, на первый взгляд, одинарные. Объяснение: «У нас новые стандарты, вторая котлета теперь меньше». Это даже не полуторный!» - написала @lizafoht в Twitter.

Вместе с записью девушка опубликовала фото «похудевшего» бургера. На снимке видно, что котлеты в блюде разного размера.

С такой же проблемой столкнулся @stop_breath, купивший в одном из столичных ресторанов Burger King бургер под названием «Беконайзер».

В конце декабря аналогичный пост про «Беконайзер» появился и на портале Pikabu. Пользователь mcbazooka рассказал, что в его случае вторая котлета была настолько маленькой, что с виду бургер казался «одинарным».

«Менеджер любезно пояснил о изменении технологической карты бургера (бургер потерял около 30-40% мяса). Только вот цену ресторан не пересмотрел и изображения на сайте, в мобильном приложении и в самом ресторане остались с большой полноценной котлетой», - подчеркнул пользователь.

Ранее на Pikabu обратили внимание на новые упаковки куриных яиц в магазинах – вместо привычного десятка в таких коробках находится девять яиц. В соцсетях поднялась волна обсуждения нестандартной тары – многие комментаторы отметили, что уже «измельчала» упаковка молока, шоколада и других продуктов.

«Теперь не обожрешься»: в соцсетях иронизируют над девятком яиц в магазинах>>