График проверки газового оборудования в жилых домах в Москве в 2019 году

Выберите город, округ или район в московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Бронницы (г.о.)Балашиха (г.о.)Богородский городской округ

В

Видное, Ленинский районВоскресенск, Воскресенский районВолоколамск, Волоколамский район

Д

Долгопрудный (г.о.)Дзержинский (г.о.)Дмитровский городской округДомодедово (г.о.)Дубна (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)Звенигород (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Котельники (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Красногорск (г.о.)Краснознаменск (г.о.)Кашира (г.о.)Коломна (г.о.)Клин, Клинский район

Л

Люберцы (г.о.)Луховицы (г.о.)Ликино-Дулево (г.о.)Лосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)Лобня (г.о.)Лотошино, Лотошинский район

М

МоскваМытищи (г.о.)Можайск, Можайский район

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Одинцово, Одинцовский районОрехово-Зуево (г.о.)Озеры (г.о.)

П

Пущино (г.о.)Павловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)ПодмосковьеПротвино (г.о.)Пушкино, Пушкинский район

Р

Раменское, Раменский районРошаль (г.о.)Рузский городской округРеутов (г.о.)

С

Серебряные Пруды (г.о.)Солнечногорск, Солнечногорский районСерпухов, Серпуховский районСергиев Посад, Сергиево-Посадский районСтупино (г.о.)

Т

Талдом, Талдомский район

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чеховский городской округ

Ш

Шатура (г.о.)Шаховская (г.о.)

Щ

Щелково, Щелковский район

Э

Электрогорск (г.о.)Электросталь (г.о.)
-3˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыСообщить новость
Спецпроекты
Зима в ПодмосковьеПресс-центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ Реутове
ФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ Реутове
Спецпроекты
Зима в ПодмосковьеПресс-центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Дом и семья
  3. График проверки газового оборудования в жилых домах в Москве в 2019 году
Дом и семья

График проверки газового оборудования в жилых домах в Москве в 2019 году

Проверка газового оборудования проходит в многоквартирных и частных домах Москвы с 15 по 23 января.
© РИА Новости, Илья Питалев

Центральный административный округ

Район

Количество строений

График проверки

Арбат

151

15.01.2019

Тверской

409

15.01.2019

Пресня

631

16.01.2019

Басманный

509

17.01.2019

Хамовники

409

18.01.2019

Якиманка

81

18.01.2019

Таганский

288

19.01.2019

Красносельский

131

19.01.2019

Мещанский

237

20.01.2019

Замоскворечье

221

20.01.2019

Северный административный округ

Район

Количество строений

График проверки

Аэропорт

294

15.01.2019

Беговой

137

15.01.2019

Бескудниковский

89

16.01.2019

Войковский

213

16.01.2019

Дмитровский

129

16.01.2019

Восточное Дегунино

47

17.01.2019

Головинский

268

17.01.2019

Западное Дегунино

84

17.01.2019

Левобережный

78

17.01.2019

Коптево

307

18.01.2019

Ховрино

109

18.01.2019

Савеловский

215

19.01.2019

Сокол

211

19.01.2019

Тимирязевский

247

20.01.2019

Хорошѐвский

163

20.01.2019

Восточный административный округ

 Район

Количество строений

График проверки

Преображенское

195

15.01.2019

Сокольники

156

15.01.2019

Новогиреево

252

15.01.2019

Богородское

343

16.01.2019

Ивановское

145

16.01.2019

Измайлово

241

17.01.2019

Метрогородок

123

17.01.2019

Измайлово

178

17.01.2019

Восточное Измайлово

195

 17.01.2019

Северное Измайлово

298

18.01.2019

Косино-Ухтомский

146

18.01.2019

Вешняки

100

18.01.2019

Вешняки

76

19.01.2019

Соколиная Гора

292

19.01.2019

Перово

250

19.01.2019

Перово

201

20.01.2019

Гольяново

268

20.01.2019

Восточный

62

20.01.2019

Северо-Восточный административный округ

 Район

Количество строений

График проверки

Алтуфьевский

66

15.01.2019

Северное Медведково

110

15.01.2019

Южное Медведково

48

15.01.2019

Бутырский

149

16.01.2019

Отрадное

11

16.01.2019

Лианозово

16

16.01.2019

Марфино

117

16.01.2019

Алексеевский

212

17.01.2019

Ростокино

105

17.01.2019

Бабушкинский

187

18.01.2019

Ростокино

24

18.01.2019

Свиблово

119

18.01.2019

Лосиноостровский

147

19.01.2019

Марьина Роща

154

19.01.2019

Останкинский

144

19.01.2019

Северный

139

20.01.2019

Ярославский

115

20.01.2019

Юго-Восточный административный округ

 Район

Количество строений

График проверки

Выхино

223

15.01.2019

Нижегородский

165

15.01.2019

Кузьминки

405

16.01.2019

Лефортово

181

17.01.2019

Южнопортовый

171

17.01.2019

Капотня

42

18.01.2019

Рязанский

263

18.01.2019

Жулебино

3

18.01.2019

Люблино

242

19.01.2019

Печатники

195

19.01.2019

Текстильщики

265

20.01.2019

Южный административный округ

 Район

Количество строений

График проверки

Донской

159

15.01.2018

Нагатино- Садовники

 148

15.01.2018

Даниловский

308

16.01.2018

Нагатинский Затон

167

17.01.2018

Нагорный

171

17.01.2018

Орехово-Борисово Южное

34

18.01.2018

Царицыно

280

18.01.2018

Чертаново Северное

80

19.01.2018

Чертаново Центральное

92

19.01.2018

Чертаново Южное

127

19.01.2018

Бирюлево Восточное

104

20.01.2018

Бирюлево Западное

79

20.01.2018

Москворечье- Сабурово

72

20.01.2018

Орехово-Борисово Северное

32

20.01.2018

Юго-Западный административный округ

 Район

Количество строений

График проверки

Зюзино

305

15.01.2019

Котловка

211

16.01.2019

Ломоносовский

144

17.01.2019

Гагаринский

135

17.01.2019

Южное Бутово

32

18.01.2019

Северное Бутово

12

18.01.2019

Обручевский

47

18.01.2019

Черемушки

158

18.01.2019

Коньково

180

19.01.2019

Теплый Стан

71

19.01.2019

Академический

281

20.01.2019

Западный административный округ

 Район

Количество строений

График проверки

Внуково

93

15.01.2019

Крылатское

3

15.01.2019

Филевский Парк

170

15.01.2019

Дорогомилово

157

16.01.2019

Ново-Переделкино

4

16.01.2019

Очаково- Матвеевское

170

16.01.2019

Кунцево

309

17.01.2019

Можайский

302

18.01.2019

Раменки

164

19.01.2019

Солнцево

113

19.01.2019

Тропарѐво- Никулино

47

19.01.2019

Проспект Вернадского

109

20.01.2019

Фили-Давыдково

294

20.01.2019

Северо-Западный административный округ

Район

Количество строений

График проверки

Щукино

218

15.01.2019

Щукино

111

16.01.2019

Хорошѐво- Мнѐвники

107

16.01.2019

Хорошѐво- Мнѐвники

247

17.01.2019

Северное Тушино

176

18.01.2019

Южное Тушино

65

18.01.2019

Южное Тушино

176

19.01.2019

Покровское- Стрешнево

42

19.01.2019

Покровское- Стрешнево

128

20.01.2019

Митино

16

20.01.2019

Строгино

3

20.01.2019

Куркино

1

20.01.2019

Зеленоградский административный округ

 Район

Кол-во строений

График проверки

Крюково

17

18.01.2019

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

ЖильеМосква
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Следующий материал
Загрузка...

На главной

Показать ещё