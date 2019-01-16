График проверки газового оборудования в жилых домах в Москве в 2019 году

Центральный административный округ
|
Район
|
Количество строений
|
График проверки
|
Арбат
|
151
|
15.01.2019
|
Тверской
|
409
|
15.01.2019
|
Пресня
|
631
|
16.01.2019
|
Басманный
|
509
|
17.01.2019
|
Хамовники
|
409
|
18.01.2019
|
Якиманка
|
81
|
18.01.2019
|
Таганский
|
288
|
19.01.2019
|
Красносельский
|
131
|
19.01.2019
|
Мещанский
|
237
|
20.01.2019
|
Замоскворечье
|
221
|
20.01.2019
Северный административный округ
|
Район
|
Количество строений
|
График проверки
|
Аэропорт
|
294
|
15.01.2019
|
Беговой
|
137
|
15.01.2019
|
Бескудниковский
|
89
|
16.01.2019
|
Войковский
|
213
|
16.01.2019
|
Дмитровский
|
129
|
16.01.2019
|
Восточное Дегунино
|
47
|
17.01.2019
|
Головинский
|
268
|
17.01.2019
|
Западное Дегунино
|
84
|
17.01.2019
|
Левобережный
|
78
|
17.01.2019
|
Коптево
|
307
|
18.01.2019
|
Ховрино
|
109
|
18.01.2019
|
Савеловский
|
215
|
19.01.2019
|
Сокол
|
211
|
19.01.2019
|
Тимирязевский
|
247
|
20.01.2019
|
Хорошѐвский
|
163
|
20.01.2019
Восточный административный округ
|
Район
|
Количество строений
|
График проверки
|
Преображенское
|
195
|
15.01.2019
|
Сокольники
|
156
|
15.01.2019
|
Новогиреево
|
252
|
15.01.2019
|
Богородское
|
343
|
16.01.2019
|
Ивановское
|
145
|
16.01.2019
|
Измайлово
|
241
|
17.01.2019
|
Метрогородок
|
123
|
17.01.2019
|
Измайлово
|
178
|
17.01.2019
|
Восточное Измайлово
|
195
|
17.01.2019
|
Северное Измайлово
|
298
|
18.01.2019
|
Косино-Ухтомский
|
146
|
18.01.2019
|
Вешняки
|
100
|
18.01.2019
|
Вешняки
|
76
|
19.01.2019
|
Соколиная Гора
|
292
|
19.01.2019
|
Перово
|
250
|
19.01.2019
|
Перово
|
201
|
20.01.2019
|
Гольяново
|
268
|
20.01.2019
|
Восточный
|
62
|
20.01.2019
Северо-Восточный административный округ
|
Район
|
Количество строений
|
График проверки
|
Алтуфьевский
|
66
|
15.01.2019
|
Северное Медведково
|
110
|
15.01.2019
|
Южное Медведково
|
48
|
15.01.2019
|
Бутырский
|
149
|
16.01.2019
|
Отрадное
|
11
|
16.01.2019
|
Лианозово
|
16
|
16.01.2019
|
Марфино
|
117
|
16.01.2019
|
Алексеевский
|
212
|
17.01.2019
|
Ростокино
|
105
|
17.01.2019
|
Бабушкинский
|
187
|
18.01.2019
|
Ростокино
|
24
|
18.01.2019
|
Свиблово
|
119
|
18.01.2019
|
Лосиноостровский
|
147
|
19.01.2019
|
Марьина Роща
|
154
|
19.01.2019
|
Останкинский
|
144
|
19.01.2019
|
Северный
|
139
|
20.01.2019
|
Ярославский
|
115
|
20.01.2019
Юго-Восточный административный округ
|
Район
|
Количество строений
|
График проверки
|
Выхино
|
223
|
15.01.2019
|
Нижегородский
|
165
|
15.01.2019
|
Кузьминки
|
405
|
16.01.2019
|
Лефортово
|
181
|
17.01.2019
|
Южнопортовый
|
171
|
17.01.2019
|
Капотня
|
42
|
18.01.2019
|
Рязанский
|
263
|
18.01.2019
|
Жулебино
|
3
|
18.01.2019
|
Люблино
|
242
|
19.01.2019
|
Печатники
|
195
|
19.01.2019
|
Текстильщики
|
265
|
20.01.2019
Южный административный округ
|
Район
|
Количество строений
|
График проверки
|
Донской
|
159
|
15.01.2018
|
Нагатино- Садовники
|
148
|
15.01.2018
|
Даниловский
|
308
|
16.01.2018
|
Нагатинский Затон
|
167
|
17.01.2018
|
Нагорный
|
171
|
17.01.2018
|
Орехово-Борисово Южное
|
34
|
18.01.2018
|
Царицыно
|
280
|
18.01.2018
|
Чертаново Северное
|
80
|
19.01.2018
|
Чертаново Центральное
|
92
|
19.01.2018
|
Чертаново Южное
|
127
|
19.01.2018
|
Бирюлево Восточное
|
104
|
20.01.2018
|
Бирюлево Западное
|
79
|
20.01.2018
|
Москворечье- Сабурово
|
72
|
20.01.2018
|
Орехово-Борисово Северное
|
32
|
20.01.2018
Юго-Западный административный округ
|
Район
|
Количество строений
|
График проверки
|
Зюзино
|
305
|
15.01.2019
|
Котловка
|
211
|
16.01.2019
|
Ломоносовский
|
144
|
17.01.2019
|
Гагаринский
|
135
|
17.01.2019
|
Южное Бутово
|
32
|
18.01.2019
|
Северное Бутово
|
12
|
18.01.2019
|
Обручевский
|
47
|
18.01.2019
|
Черемушки
|
158
|
18.01.2019
|
Коньково
|
180
|
19.01.2019
|
Теплый Стан
|
71
|
19.01.2019
|
Академический
|
281
|
20.01.2019
Западный административный округ
|
Район
|
Количество строений
|
График проверки
|
Внуково
|
93
|
15.01.2019
|
Крылатское
|
3
|
15.01.2019
|
Филевский Парк
|
170
|
15.01.2019
|
Дорогомилово
|
157
|
16.01.2019
|
Ново-Переделкино
|
4
|
16.01.2019
|
Очаково- Матвеевское
|
170
|
16.01.2019
|
Кунцево
|
309
|
17.01.2019
|
Можайский
|
302
|
18.01.2019
|
Раменки
|
164
|
19.01.2019
|
Солнцево
|
113
|
19.01.2019
|
Тропарѐво- Никулино
|
47
|
19.01.2019
|
Проспект Вернадского
|
109
|
20.01.2019
|
Фили-Давыдково
|
294
|
20.01.2019
Северо-Западный административный округ
|
Район
|
Количество строений
|
График проверки
|
Щукино
|
218
|
15.01.2019
|
Щукино
|
111
|
16.01.2019
|
Хорошѐво- Мнѐвники
|
107
|
16.01.2019
|
Хорошѐво- Мнѐвники
|
247
|
17.01.2019
|
Северное Тушино
|
176
|
18.01.2019
|
Южное Тушино
|
65
|
18.01.2019
|
Южное Тушино
|
176
|
19.01.2019
|
Покровское- Стрешнево
|
42
|
19.01.2019
|
Покровское- Стрешнево
|
128
|
20.01.2019
|
Митино
|
16
|
20.01.2019
|
Строгино
|
3
|
20.01.2019
|
Куркино
|
1
|
20.01.2019
Зеленоградский административный округ
|
Район
|
Кол-во строений
|
График проверки
|
Крюково
|
17
|
18.01.2019
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии