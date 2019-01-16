РИАМО - 16 янв. Мужчина получил травму, попав под электричку на станции «Москва 3» Ярославского направления Московской железной дороги, обстоятельства инцидента выясняются, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«На станции «Москва 3» Ярославского направления травмирован мужчина. Переход в неустановленном месте железнодорожных путей. Предварительно, задет подножкой электропоезда. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Мужчина жив», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства выясняются.

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