РИАМО - 16 янв. В школе на северо-востоке Москвы произошло короткое замыкание, ученики и персонал учебного заведения покинули здание еще до приезда спасателей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«По адресу: улица Седова, дом 12, поступила заявка. В подвале здания в электрощитке произошло короткое замыкание без дальнейшего возгорания. Наши подразделения все проверили, никакой опасности для обучающихся не обнаружено. Никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще до приезда пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались ученики и персонал учебного заведения.

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