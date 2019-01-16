РИАМО - 16 янв. В Подмосковье осуществляют свою деятельность более 13 тысяч некоммерческих организаций (НКО) в формате профсоюзов, фондов, движений, общественных организаций и национально-культурных автономий, говорится в докладе, опубликованном на сайте Общественной палаты Московской области.

Доклад посвящен развитию институтов гражданского общества на территории Подмосковья в 2018 году.

«По данным управления министерства юстиции по Московской области, в 2018 году на территории Московской области насчитывается 13164 некоммерческих организации. В том числе 2621 общественная организация; 338 общественных фондов; 74 общественных движения; 47 национально-культурных автономий; 1450 профсоюзных организаций; 3963 некоммерческих партнерства; 894 некоммерческих фонда; 886 автономных некоммерческих организаций и 2891 иная организация», - говорится в докладе.

На территории Подмосковья действует 114 национальных общественных объединений. Больше всего их среди татар – 24 объединения, армян – 19, азербайджанцев – 16, мордвы – девять, немцев – семь, белорусов – семь, евреев – три. Среди украинцев, корейцев, грузин, ингушей и якут действует по 1-2 национальным объединениям.

Национальные общественные объединения работают в 37 муниципалитетах региона, наибольшее их количество – в городских округах Химки, Мытищи и Пушкинском районе. Наиболее активную общественную деятельность ведут объединения татар, мордвы, корейцев, украинцев, азербайджанцев и армян.

В Московской области действует 1565 религиозных организаций, представляющих 19 конфессий. Доминирующее положение – около 80% организаций – занимают приходы Русской православной церкви, около 15% приходится на объединения протестантов, 2% – старообрядцев, 1,5% – мусульман, 2,5% – представителей других религиозных конфессий.

На территории региона также активно работает Отдельское казачье общество Московской области, объединяющее 38 местных казачьих обществ.

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