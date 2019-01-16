РИАМО - 16 янв. В 2018 году Мосгосэкспертиза рассмотрела боле 9,4 тысячи комплектов проектной документации, общее снижение стоимости строительства благодаря экспертизе составило почти 200 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В 2018 году Мосгосэкспертизой проделан большой объем работы в части согласования проектов, готовящихся к реализации в столице, а также в части обеспечения снижения сметной стоимости объектов строительства. Так, в 2018 году было рассмотрено 9434 комплекта проектной документации и выдано 7619 экспертных заключений. Таким образом, в ушедшем году мы существенно улучшили показатели по рассмотренным объектам, по сравнению с 2017 годом, когда было выдано 6783 заключения», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он добавил, что в целом показатели работы в 2018 году свидетельствуют об устойчивых темпах и объемах строительства в столице. В Москве ежегодно возводятся миллионы квадратных метров жилья, сотни километров дорог, десятки важных социальных объектов, а также новые станции метрополитена. Все проекты, реализуемые на средства бюджета города, проходят согласование в Мосгосэкспертизе.

«В 2018 году специалисты Мосгосэкспертизы выдали 6356 положительных заключений, из которых 6005 заключений выданы по объектам, финансируемым из бюджета столицы. Общее снижение стоимости строительства благодаря экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий в ушедшем году составило 196,6 миллиарда рублей, что почти на 60 миллиардов рублей больше, чем в 2017 году», - уточняется в сообщении.

При этом более 80% от этого объема снижено по результатам проведения государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов, финансируемых из бюджета Москвы.