РИАМО - 16 янв. Масштабный комплекс работ по обновлению оборудования планируют выполнить на пяти ключевых подстанциях (ПС) Одинцовского района, это существенно повысит количество выдаваемой мощности, завершат работы в 2022-2023 годах, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Одна из крупнейших электросетевых компаний на территории Подмосковья - ПАО «МОЭСК» - приступает к реализации концепции перспективного развития повышенного уровня надежности центров питания Рублево-Успенского узла. Масштабный комплекс работ по обновлению оборудования будет выполнен на пяти ключевых подстанциях (ПС) Одинцовского района», - сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Весь комплекс работ энергетики компании планируют завершить в 2022-2023 годах.

Министр уточнил, что работы проведут на подстанциях «Барвиха», «Усово», «Успенская», «Дарьино» и «Дачная». На них планируется заменить высоковольтные масляные выключатели на вакуумные и элегазовые, что значительно увеличит срок эксплуатации оборудования.

Также на ПС «Барвиха» и «Усово» планируется с использованием цифрового оборудования смонтировать аппараты релейной защиты и автоматики, автоматизированной системы управления и автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии.

На ПС «Успенская» и «Дачная» оборудование 35 киловатт из открытой части будет переведено в комплектное распределительное устройство модульного типа. Реконструкция открытого распределительного устройства 110 киловатт коснется подстанций «Успенская» и «Дарьино».

Благодаря замене трансформаторов на питающих центрах «Успенская», «Дарьино» и «Дачная» общий прирост трансформаторной мощности составит 107,4 мегавольтампер, что расширит возможности для присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

«Реализация программы по модернизации подстанций Рублево-Успенского узла существенно повысит количество выдаваемой мощности, а также качество и надежность электроснабжения жилого сектора, инфраструктуры, промышленных предприятий, социально значимых учреждений, объектов жизнеобеспечения, среди которых Рублевская и Западная водопроводные станции», - отметил Неганов.