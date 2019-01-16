РИАМО - 16 янв. В Москве по подозрению в мошенничестве задержан Игорь Савельев – гендиректор Алкогольной сибирской группы (АСГ), которая является одним из крупнейших производителей водки в России, сообщает в среду РБК.

«О задержании Игоря Савельева РБК рассказали два источника на алкогольном рынке. По информации одного из них, Савельев был задержан в офисе компании в Москве вчера на 48 часов в рамках возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ», – говорится в сообщении.

Владелец АСГ Андрей Стрелец подтвердил задержание Савельева. Он уточнил, что это никак не связано с компанией.

Вместо Савельева назначена Елена Тябутова, действующий финансовый директор АСГ. Это назначение позволит обеспечить работу компании в нормальном режиме.

Игорь Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 года. До перехода в алкогольный бизнес он работал в американской Wrigley, где занимал посты гендиректора по России, президента компании по региону «Восточная Европа, Ближний Восток, Индия, Африка и Южная Америка». В 2010 году он стал председателем совета директоров ГК «Наш хлеб» и «Акваника», в 2013 перешел на должность гендиректора комбината «Русагро» в Екатеринбурге.

АСГ выпускает продукцию под марками «Хаски», «Пять озер», «Кедровица», «Сиббитер» и другие.