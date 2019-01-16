РИАМО - 16 янв. Около 4 тысяч человек привлечено в Подмосковье к деятельности общественных палат на областном и муниципальном уровнях, говорится в докладе, опубликованном на сайте Общественной палаты Московской области.

Доклад посвящен развитию институтов гражданского общества на территории Подмосковья в 2018 году.

«Общественная палата Московской области является ведущей площадкой общественно-государственного диалога в регионе. <…> Численность Общественной палаты Московской области – 99 человек», – говорится в документе.

Текущий состав региональной Общественной палаты был сформирован в июле прошлого года. Среди прочих, членами ОП МО стали известные люди: летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук; генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников; оперный певец, народный артист России Александр Ворошило и другие. Средний возраст членов областной палаты снизился с 51 года до 43 лет.

Общественные палаты также сформированы во всех 67 муниципальных образованиях Московской области. Действующий состав палат работает с мая 2017 года. По состоянию на декабрь 2018 года общая численность их членов составляет 2250 человек, большинство – это представители образовательных и медицинских учреждений, промышленности и бизнеса, ветераны, пенсионеры, члены некоммерческих организаций, в том числе молодежных.

Средний возраст членов муниципальных общественных палат в Подмосковье составляет 44 года. В их составе также есть прославленные артисты, музыканты, спортсмены, журналисты: Инна Чурикова, Валерий Меладзе, Дмитрий Харатьян, Александр Буйнов, Наталья Сенчукова, Дмитрий Губерниев. Кроме того, членам палат оказывают помощь и содействие помощники и консультанты-эксперты – всего около 1,5 тысячи человек.

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