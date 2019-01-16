РИАМО - 16 янв. Столица заняла второе место после Ингушетии среди российских регионов по основным демографическим показателям, данный результат стимулирует развитие новых подходов с точки зрения социального обеспечения, здравоохранения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
По ее словам, особенно важно, что, согласно этому отчету, ожидаемая продолжительность жизни как мужчин, так и женщин в Москве, достигших 65 лет, составляет 21 год. По этим показателям столица занимает лидирующие позиции даже на мировом уровне.
Такие результаты требуют и новых подходов с точки зрения социального обеспечения, здравоохранения и других направлений социальной сферы.
«Мы уделяем особое внимание комплексному развитию институтов предоставления услуг людям преклонного возраста. Речь идет о высоком качестве жизни, интересном досуге и, конечно, в первую очередь о комплексных медицинских услугах», - добавила Ракова.
За последние четыре года продолжительность жизни в столице выросла на четыре года и достигла почти 78 лет. Это результат изменений в системе здравоохранения города. Становятся более оснащенными и доступными московские больницы, повышается квалификация и зарплата врачей, улучшается качество онкологической помощи, в том числе за счет развития ранней диагностики и создания инфарктной и инсультной сетей.
Большое внимание уделяется и формированию здорового образа жизни. Проходят акции, посвященные профилактике хронических инфекционных заболеваний, своевременной диспансеризации и профилактическим медосмотрам.
«В ближайшие пять лет Москва выйдет на качественно новый уровень оказания медицинской помощи и лечения сложнейших заболеваний. Достичь этого получится за счет внедрения новейших информационных технологий и формирования более пациентоориентированной среды», - уточняется в материале.
С 15 по 17 января в Москве проходит Гайдаровский форум. Он ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств.
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