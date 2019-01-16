РИАМО - 16 янв. Столица заняла второе место после Ингушетии среди российских регионов по основным демографическим показателям, данный результат стимулирует развитие новых подходов с точки зрения социального обеспечения, здравоохранения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Результаты рейтинга не могут нас не радовать. Занять второе место в стране по основным демографическим показателям, уступив первое место только Ингушетии, опередив другие регионы Северного Кавказа, которые исторически имеют традиции долгожительства и семьи, — для нас это, конечно, очень хорошие данные» - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Гайдаровском форуме.

По ее словам, особенно важно, что, согласно этому отчету, ожидаемая продолжительность жизни как мужчин, так и женщин в Москве, достигших 65 лет, составляет 21 год. По этим показателям столица занимает лидирующие позиции даже на мировом уровне.

Такие результаты требуют и новых подходов с точки зрения социального обеспечения, здравоохранения и других направлений социальной сферы.

«Мы уделяем особое внимание комплексному развитию институтов предоставления услуг людям преклонного возраста. Речь идет о высоком качестве жизни, интересном досуге и, конечно, в первую очередь о комплексных медицинских услугах», - добавила Ракова.

За последние четыре года продолжительность жизни в столице выросла на четыре года и достигла почти 78 лет. Это результат изменений в системе здравоохранения города. Становятся более оснащенными и доступными московские больницы, повышается квалификация и зарплата врачей, улучшается качество онкологической помощи, в том числе за счет развития ранней диагностики и создания инфарктной и инсультной сетей.

Большое внимание уделяется и формированию здорового образа жизни. Проходят акции, посвященные профилактике хронических инфекционных заболеваний, своевременной диспансеризации и профилактическим медосмотрам.

«В ближайшие пять лет Москва выйдет на качественно новый уровень оказания медицинской помощи и лечения сложнейших заболеваний. Достичь этого получится за счет внедрения новейших информационных технологий и формирования более пациентоориентированной среды», - уточняется в материале.

С 15 по 17 января в Москве проходит Гайдаровский форум. Он ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств.