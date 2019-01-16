РИАМО - 16 янв. Карантин по бешенству животных объявили на территории деревни Пуршево городского округа Балашиха, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (29 декабря – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Пуршево городского округа Балашиха», – говорится в тексте документа.

Карантин установили от северной границы деревни Дятловка городского округа Балашиха на восток до границы городского округа Балашиха, далее на юг вдоль границы городского округа Балашиха до западной границы деревни Фенино и далее до северной границы деревни Дятловка.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.