РИАМО – 16 янв. Карантин по бешенству животных сняли с территории деревни Торопово в Раменском районе Подмосковья, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 17 августа 2018 №350-ПГ, и признать благополучными следующие территории: деревня Торопово сельского поселения Рыболовское Раменского муниципального района Московской области», - говорится в тексте документа.

Также в постановлении уточняется, что карантин отменяется от южной границы деревни Петровское сельского поселения Кузнецовское до южной границы деревни Рыбаки сельского поселения Заболотьевское, далее до западной границы села Константиново сельского поселения Константиновское, далее на юг вдоль границы Раменского района до южной границы деревни Левино сельского поселения Никоновское, далее на восток вдоль границы Раменского района до южной границы деревни Петровское.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания проводят бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.