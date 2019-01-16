РИАМО - 16 янв. Премии города Москвы по итогам 2018 года вручили лучшим журналистам столицы, их вручение приурочено ко Дню российской печати, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В среду премии вручил мэр столицы Сергей Собянин.

«Лауреатами премии города Москвы в области журналистики 2018 года стали 14 человек. Кроме того, впервые премии были присуждены трудовым коллективам – редакциям газет «Вечерняя Москва» и «Московский комсомолец», — говорится в сообщении.

Среди лауреатов – специальный корреспондент телеканала «ТВ центр» Юлия Богоманшина, обозреватель отдела неделовых новостей редакции газеты «Коммерсант» Иван Буранов, ведущий программы «Вести-Москва» на телеканале «Россия» Михаил Зеленский и другие.

«Премии присуждаются с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о Москве и москвичах, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни столицы, проникнутых чувством гражданственности, способствующих воспитанию у граждан любви к своему городу, бережного отношения к его истории и традициям», — добавляется в сообщении.

Премии присуждаются ежегодно указом мэра Москвы по предложению союза журналистов столицы на основании решения-рекомендации экспертного совета, в который входят руководители средств массовой информации, авторитетные журналисты, депутаты Московской городской думы.

Каждый год присуждают до 15 премий. Их вручение приурочено ко Дню российской печати, который отмечается 13 января. Указом мэра Москвы от 17 ноября 2017 года №90-УМ размер премии был увеличен с 200 тысяч рублей до 1 миллиона рублей каждая.

Всего в 2001-2018 годах премии города Москвы в области журналистики получили 248 представителей средств массовой информации.