РИАМО - 16 янв. Эвакуаторы «Администратора московского парковочного пространства» за первую неделю после новогодних праздников помогли переместить 27 автомобилей, которые были повреждены в ДТП, чаще всего помощь требовалась на МКАД, Ленинградском проспекте, а также на Большой Черкизовской, Люблинской и Бутырской улицах, сообщается на сайте столичного паркинга.

«В период с 9 по 16 января эвакуаторы «Московского паркинга» помогли переместить 27 автомобилей, поврежденных в ДТП. В том числе, с помощью специальных эвакуаторов для тяжеловесной и негабаритной техники была оказана помощь 12 грузовым транспортным средствам», – отмечается в сообщении.

Чаще всего помощь требовалась на МКАД, Ленинградском проспекте, а также на Большой Черкизовской, Люблинской и Бутырской улицах.

Эвакуаторы ГКУ «АМПП» регулярно оказывают содействие экстренным службам города при ликвидации последствий ДТП. Чтобы иметь возможность быстро прибыть на место происшествия и помочь переместить поврежденные автомобили, на улицах города осуществляется круглосуточное дежурство эвакуаторов.