РИАМО – 16 янв. Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг новогоднего туризма в России в 2019 году, Московская область возглавила десятку – регион в каникулы посетили свыше 3 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

«В первую десятку российских регионов у туристов в новогодние праздники вошли Московская область, Краснодарский край, Вологодская область, Владимирская область, Крым, Башкирия, Тюменская область, Саратовская область, Татарстан и Тверская область», – отмечается в сообщении.

По данным «ТурСтат», свыше 7 миллионов туристов путешествовали по стране в первой декаде января.

«Самыми популярными туристическими городами России в новогодние праздники стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Великий Устюг», – добавляется в материале.

Красная Поляна в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии попали в топ-5 курортов России в новогодние каникулы.

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