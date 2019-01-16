РИАМО - 16 янв. С начала зимнего сезона в столице утилизировали порядка 10,5 миллиона кубических метров снега, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Только за последние сутки прирост снега в городе составил до 3 сантиметров. В уборке улично-дорожной сети, дворов, внутриквартальных проездов, очистке кровель зданий задействованы почти 60 тысяч рабочих и около 7,8 тысячи единиц различной техники», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖХК и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что коммунальные службы продолжают очищать столицу от выпавшего за последние два дня снега. Его за сутки на снегосплавных пунктах утилизировали около 325 тысяч кубометров.

В Москве с начала января выпало около 25-26 миллиметров осадков, что составляет порядка 60% от месячной нормы осадков в январе. Высота сугробов в столице в 1,5 раза больше нормы.