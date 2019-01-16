РИАМО – 16 янв. Карантин по бешенству животных сняли на территории деревни Воробьево Лотошинского района, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), установленные постановлением губернатора Подмосковья от 14 сентября 2018 года №426-ПГ, и признать благополучными территории: деревня Воробьево сельского поселения Ошейкинское Лотошинского муниципального района Московской области», – говорится в тексте документа.

В постановлении отмечается, что карантин отменяется от северной границы деревни Вяхирево сельского поселения Микулинское, далее до восточной границы деревни Максимово сельского поселения Ошейкинское, далее до южной границы Мастищево городского поселения Лотошино, далее вдоль границы Лотошинского района до западной границы деревни Афанасово сельского поселения Микулинское и до северной границы деревни Вяхирево.

Карантин с запретом на торговлю домашними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны устанавливается на территории Лотошинского района от западной границы деревни Афанасово до северной границы деревни Вяхирево сельского поселения Микулинское, далее до восточной границы деревни Максимово сельского поселения Ошейкинское и далее на север вдоль границы Лотошинского муниципального района до западной границы деревни Афанасово.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.