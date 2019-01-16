РИАМО - 16 янв. Сергей Бизяев временно переведен на должность начальника Главного управления Госадмтехнадзора Московской области - главного государственного административно-технического инспектора региона, соответствующее распоряжение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева имеется у РИАМО.

«Перевести Бизяева Сергея Геннадьевича, заместителя начальника Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области - заместителя главного государственного административно-технического инспектора Московской области, на не обусловленную служебным контрактом должность начальника Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области - главного государственного административно-технического инспектора Московской области с 4 января 2019 года по 3 февраля 2019 года», - говорятся в документе.

Сергей Бизяев начал работу в Госадмтехнадзоре Московской области в 2003 году. В 2016 году был назначен заместителем начальника Госадмтехнадзора Московской области – заместителем главного государственного административно-технического инспектора региона.

С 2013 года должность начальника Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области – главного государственного административно-технического инспектора региона занимала Татьяна Витушева. В конце 2018 года Витушева покинула свой пост и стала исполняющей обязанности главы Рузского городского округа.