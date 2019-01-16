РИАМО - 16 янв. Для инвесторов в столице не существует административных барьеров в сфере строительства, но стоимость инвестиций в некоторые объекты порою выше, чем в европейских странах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня для инвесторов принципиальных барьеров административных не существует. У нас выданы градостроительные решения и в области промышленного строительства, строительства гостиниц, офисов, жилья. Достаточно, чтобы строить на протяжении пяти-шести лет. Спокойно, и даже не обращаясь к правительству Москвы», - сказал Собянин в эфире Первого канала.

Он добавил, что в то же время стоимость инвестиций в конкретный объект может быть значительно выше, даже чем в европейских странах.

«Это как раз избыточные требования технадзора, пожнадзора, Роспотребнадзора. Над этим надо постоянно работать», - добавил Собянин.