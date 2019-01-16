РИАМО – 16 янв. Московская компания выплатила штраф в 20 тысяч рублей за незаконную торговлю фруктами и овощами, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям

В мае 2018 года при проведении контрольно-надзорных мероприятий, установлен факт поступления в Москву в сопровождении фитосанитарного сертификата партии подкарантинной продукции (финики сушеные – 20 тонн) из Ирана. Продукция принадлежит ООО «Арр-Собхи-Групп» (Астрахань), осуществляющему деятельность по реализации фруктов и овощей на территории Москвы.

«ООО «Арр-Собхи-Групп», осуществляя ввоз подкарантинной продукции из Республики Казахстан в Московский регион, своевременно не известило управление о прибытии подкарантинной продукции и не предъявляло подкарантинную продукцию для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в месте назначения, указанном в фитосанитарном сертификате», – отмечается в сообщении.

Данный факт является нарушением ФЗ «О карантине растений», в котором указано, что граждане, юрлица, осуществляющие производство (переработку), хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции обязаны извещать немедленно федеральный орган исполнительной власти о доставке подкарантинной продукции.

«В июне 2018 года по факту неизвещения управления о прибытии подкарантинной продукции ООО «Арр-Собхи-Групп» было привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен», – добавляется в материале.

В октябре прошлого года за неуплату административного штрафа в срок управлением в отношении ООО «Арр-Собхи-Групп» был составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела направили по месту нахождения организации в судебный участок №5 Советского района города Астрахани для принятия решения.

В январе 2019 года в управление поступило решение мирового суда привлечь ООО «Арр-Собхи-Групп» к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 20 тысяч рублей.