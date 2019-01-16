РИАМО - 16 янв. Свыше 25 тысяч человек посетили выставку схем Московского метрополитена во время новогодних праздников в галерее «Метро» и в центре профориентации на станции «Выставочная», говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Как уточняется в материале, 7 января в центр пришло максимальное количество посетителей за всю историю его работы – более 1,4 тысячи человек.

«Крупнейшая выставка схем открыта впервые. В центре профориентации метрополитена представлены несколько сотен экспонатов разных лет из фондов музея метро и частных коллекций членов общества коллекционеров «Наше метро»», – отмечается в сообщении.

Посетители могут увидеть вагонные и пассажирские схемы, полиграфическую и сувенирную продукцию с использованием схемы метро, служебные и перспективные схемы. Многие из них никогда прежде не экспонировались, отмечается в материале.

Среди уникальных экспонатов выставки, например, можно найти схему первого проекта метрополитена – Московской городской железной дороги, разработанной еще в 1902 году или самую первую схему 1935 года из знаменитой «Памятки пассажира». Еще один уникальный экспонат – схема 60-х годов, на которой названия станций были впервые продублированы на английском языке.

Познакомиться с редкими экспонатами на станции «Выставочная» можно до конца января.

Музей метро и центр профориентации на станции «Выставочная» работают ежедневно с 10 до 18 часов. Вход свободный, экскурсии по экспозиции проходят по предварительной записи.

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