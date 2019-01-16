РИАМО - 16 янв. Арбитраж подтвердил законность отказа Госжилинспекции вносить изменения в реестр лицензий Московской области, касающиеся управления всеми многоквартирными домами (МКД) в Звездном городке, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Отказ Госжилинспекции Московской области во внесении изменений в региональный реестр лицензий управляющих компаний является законным. Решение принял областной Арбитражный суд, рассмотрев обращение ООО «ТехноСтиль», касающееся управления всеми 20 многоквартирными домами в Звездном городке», – сказал глава ведомства Вадим Соков.

В июле 2018 года «ТехноСтиль» направил в Госжилинспекцию заявления о внесении изменений в реестр лицензий в связи с выбором этой организации общими собраниями собственников помещений. Надзорное ведомство приняло решение об отказе во внесении этих изменений. Такие действия УК сочла незаконными и обжаловала их в Арбитражном суде Московской области.

В удовлетворении требований «ТехноСтиля» арбитраж отказал – были приняты во внимание аргументы Госжилинспекции о многочисленных нарушениях Порядка внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.

«Выявлено ненадлежащее оформление протоколов общих собраний. Отсутствовали обязательные приложения к протоколам – к примеру, реестр собственников помещений. Ни в Госжилинспекцию, ни в материалы судебного дела не были представлены договоры управления, заключенные с собственниками помещений в многоквартирном доме», – дополнил Соков.

Кроме того, суд признал отсутствие достоверных сведений о надлежащем уведомлении каждого собственника помещения о проведении общих собраний, и доведения до собственников итогов голосования. Были выявлены и другие нарушения.

«Арбитраж решил, что Госжилинспекция правомерно отказала во внесении изменений в областной реестр лицензий. Суд посчитал, что оснований для признания нашего решения незаконным нет», – пояснил руководитель Госжилинспекции.

С учетом существующих норм права и фактических обстоятельств дела Арбитражный суд Московской области решил отказать в удовлетворении требований ООО «ТехноСтиль».