РИАМО - 16 янв. В 2018 году разрешение на ввод в эксплуатацию в Подмосковье получили 17 детских дошкольных учреждений, их построили за счет средств инвесторов в рамках комплексного развития территорий, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Если в 2017 году за внебюджетные средства построили 12 детских садов на 1682 места, то в 2018 мы ввели 17 садиков на 3195 мест. Относительно прошлого года показатель по местам увеличился почти вдвое», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

План по строительству и вводу социальных объектов за счет привлечения средств инвесторов в 2018 году выполнен на 100%. Всего на территории региона построили 23 детских сада, из них пять за счет средств бюджета, 17 – за счет средств инвесторов.

Новые объекты социальной инфраструктуры открылись в Ленинском районе — на 1085 мест, Одинцовском районе — на 340 мест, Солнечногорском районе — на 200 мест, а также городских округах Люберцы — на 660 мест, Балашихе — на 125 мест, Дмитрове — на 230 мест, Красногорске — на 140 мест, Лыткарине — на 50 мест, Мытищах — на 285 мест и Химках — на 80 мест.

В 2019 году новые дошкольные учреждения за счет инвесторов будут построены в Балашихе, Долгопрудном, Котельниках, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске и Ленинском районе.

«Планируется построить и ввести в эксплуатацию на территории Подмосковья еще 11 садов на 1850 мест», – отметила Федотова.