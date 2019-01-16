РИАМО - 16 янв. Химпредприятие сбросило в реку Кунья в Сергиево-Посадском районе жидкость с химическим запахом, по данному факту инспекторы эконадзора проводят проверку, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора провели обследование реки Кунья в районе деревни Самойлово Сергиево-Посадского района. Основанием послужило обращение жителя района, сообщившего о загрязнении реки ООО «Скоропусковский синтез». Предприятие занимается производством химических реагентов. Сотрудники Московско-Окского территориального управления Росрыболовства установили, что с ООО произошел выброс в Кунью мутной жидкости с химическим запахом.

«Руководитель предприятия признал факт сброса и сообщил о том, что на сегодняшний день труба, через которую загрязнялась Кунья, затампонирована. В настоящее время сбросы не осуществляются. Тем не менее, ведомство взяло состояние реки на особый контроль», – говорится в сообщении.

Принято решение о совместной проверке, которую проведут сотрудники Минэкологии, Роспотребнадзора и Рыбнадзора совместно с правоохранительными органами.