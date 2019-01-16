РИАМО - 16 янв. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям добились наказания для владельца земли сельскохозяйственного назначения в Богородском округе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ведомством проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ на трех земельных участках сельскохозяйственного назначения, общей площадью 3,3 гектара, расположенных в Богородском округе. Участки принадлежат на праве собственности Николаю Викторовичу Манухову.

«В результате проверки управлением выявлено, что собственником не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, в результате зарастания участка древесно-кустарниковой и сорной растительностью», – говорится в сообщении.

За невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв управлением Манухов привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.