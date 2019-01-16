РИАМО – 16 янв. Ремонтные работы необходимы в здании МХАТ имени Горького, сообщил журналистам в среду заместитель министра культуры РФ Павел Степанов.
«Здание находится в сложном состоянии. Я прошелся по театру. Должен сказать, что необходимо обследование здания. Необходимы дальнейшие работы, чтобы театральное здание не просто вызывало эстетическое удовольствие, но и отвечало всем требованиям», – сказал Степанов.
Он заявил, что на данный момент точная дата начала ремонтных работ не определена.
«Сейчас нет ответа, когда организуют ремонт. По первому впечатлению могу сказать, что здание театра в нем остро нуждается», – отметил Степанов.
Здание МХАТ имени Горького – один из последних шедевров московского модернизма, построенное в 1972-1973 годах по проекту Владимира Кубасова.
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